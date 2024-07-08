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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 08.07.2024 21:56
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Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Yeni sezonun ikinci etap çalışmaları için Avusturya’da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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