Fenerbahçe’de Jose Mourinho rüzgarı! En üst düzeyde motivasyon





"EN İYİ OYUNCULARI ELİMİZDE TUTMALIYIZ"

Jose Mourinho, kulübün ilerlemesi için iyi oyuncuların elde tutulması gerektiğini ifade etti. Başkan Ali Koç'un bu konuda direkt mesaj verdiğini belirten Mourinho, şunları kaydetti: "Başkanımız kulübümüzün gelişmesini istiyor, geriye gitmesini istemiyor. Bu da en iyi oyuncuları elimizde tutmak, satmamak demek. En öncelikli durum, elimizdeki oyuncuların takıma geri dönmesi. Bu, adım adım olacak. Bugün Szymanski ve Livakovic ilk idmana çıkacak. Çağlar ilk kez topla çalışacak. Milli takımdakiler tatillerine başladı. Tadic çarşamba dönüyor. Tabii bu iyi sebepten, Türk Milli Takımı çok iyi iş çıkardığı için. Transfer pazarında neler istediğimizi biliyoruz. Transfer pazarı hareketli ve pek çok takım ön eleme oynamayacak. İlk Lugano maçında muhtemelen en iyi durumda olmayacağız ama ikinci maçta taraftarlarımız kazanmamız için bize yardımcı olacak."

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