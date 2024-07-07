07 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Fenerbahçe'de 2 yıldız kontrollerden geçti! EURO 2024 sonrası Avusturya kampına katılacaklar...

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 16:41 Güncelleme: 07.07.2024 16:49
ABONE OL
Fenerbahçe’de 2 yıldız kontrollerden geçti! EURO 2024 sonrası Avusturya kampına katılacaklar...

Fenerbahçe'de EURO 2024 sonrası milli takımdan dönen Sebastian Szymanski ile Dominik Livakovic, yeni sezon için sağlık kontrollerinden geçti. İki oyuncu da Avusturya kampına katılacak. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör