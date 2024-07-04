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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Bonservis rekoru kıracak

Giriş: 04.07.2024 20:50
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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Bonservis rekoru kıracak

Süper Lig'de şampiyon olarak hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, bu doğrultuda teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmıştı. Sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Ligde şampiyonluk hasreti 10 yıla çıkan sarı-lacivertli ekip bu seriyi sonlandırmak istiyor. Bunun için Kanarya büyük adımlar atmayı planlıyor.

İLK TRANSFER GELDİ!

Fenerbahçe, yeni sezon için ilk hamlesini yaptı. Sarı-lacivertli ekip, Levent Mercan'ın kadrosuna kattığını resmen duyurmuştu.

FENERBAHÇE BOMBAYI PATLATIYOR

CNN Portugal'ın haberine göre; Youssef En-Nesyri, Sevilla'dan ayrılarak Jose Mouriho önderliğindeki Fenerbahçe'ye transfer oldu.

20 MİLYON EURO BEDEL!

Haberin devamında sarı-lacivertlilerin bu transfer için İspanyol ekibine 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.

Ayrıca Fenerbahçe'nin ilk etapta 15 milyon Euro teklif ettiği ancak 20 milyon Euro'da anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

Sarı-lacivertli kulübün kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

İSTATİSTİKLERİ

27 yaşındaki 1.92'lik uzun golcü, geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkarak 20 gol attı ve 3 asist yaptı.

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