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Fenerbahçe'de büyük kıyım! Mourinho 6 ismin biletini kesti

ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 09:15 Güncelleme: 02.07.2024 09:24
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Fenerbahçe’de büyük kıyım! Mourinho 6 ismin biletini kesti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri bugün (7 Temmuz Salı) Yeni sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 6 yabancı futbolcuyu gözden çıkardı. Sarı-Lacivertliler, Mourinho'nun biletini kestiği isimlerle yollarını ayırıp yeni transferlere yer açacak.

Süper Lig'de 2024-25 sezonuna Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Sarı-Lacivertliler bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde yoğunlaşıyor. Bu bağlamda Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimler de netleşmeye başladı.

Kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunduran Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho 6 futbolcuyu gözden çıkardı.

Sabah'ın haberine göre Portekizli teknik adamın gelecek sezon kadroda düşünmediği isimler şöyle:

Luan Peres

Rade Krunic

Miha Zajc

Miguel Crespo

Ryan Kent

Joao Pedro

Fenerbahçe söz konusu 6 yabancı futbolcu ile vedalaşarak 3 yeni transfere yer açmayı planlıyor.

Süper Lig kulüpleri 2024-25 sezonunda kadrolarında 12 yabancı futbolcu bulundurabilecek.

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