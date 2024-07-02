02 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Fenerbahçe Avusturya'ya gitti! Yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 11:41
ABONE OL
Fenerbahçe Avusturya’ya gitti! Yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Sezon başı kamp çalışmalarını Avusturya'nın Bad Waltersdorf bölgesinde gerçekleştirecek Fenerbahçe, bu ülkeye hareket etti. Sarı-lacivertliler, 13 Temmuz'a kadar hazırlıklarını bu ülkede sürdürüp ardından İstanbul'a dönecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör