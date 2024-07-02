Jose Mourinho’dan ezeli rakiplerin transferlerine gönderme: Umarım maaşlarını ödeyebilirler

"İLK HAFTA HER ZAMAN ZORDUR"

Kulüp televizyonuna konuşan Portekizli teknik adam, "Bizler için oyuncularımın her şeylerini verdiği bir kamp oldu. Kolay bir hafta geçmedi çünkü ilk hafta her zaman zordur. Günde iki idman yaptık. Herkes çalışmalarımıza çok odaklanmış bir şekilde elinden gelenin en iyisini yaptı." diye konuştu.

"GERÇEKTEN HER ŞEY ÇOK İYİ"

Sarı-lacivertli takımın Petrolul Ploieşti ile oynadığı hazırlık maçının oyuncularını tanımak için bir fırsat olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Aynı şekilde onların beni tanıması için de iyi bir fırsattı. Çok fazla eksik oyuncumuz vardı ama bu benim için de her zaman bir fırsat oldu çünkü elimdeki genç oyuncuları görme fırsatı yakaladım. Aynı zamanda kulübümüzün organizasyonunun seviyesini anlama konusunda benim için güzel geçti diyebilirim. Bir hafta boyunca hiçbir hata olmadı. Gerçekten her şey çok iyi ve organize bir şekilde ilerledi. Bu sebeple geçirmiş olduğumuz ilk haftadan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.