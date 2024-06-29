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Jose Mourinho'lu Fenerbahçe ilk sınavında! Fenerbahçe - Petrolul Ploiesti maçı CANLI anlatım

Giriş: 29.06.2024 10:48
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Jose Mourinho’lu Fenerbahçe ilk sınavında! Fenerbahçe - Petrolul Ploiesti maçı CANLI anlatım

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul Ploiesti takımına karşı ter döküyor. Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Cengiz Ünder, Fred, Mert Hakan Yandaş gibi isimler hazırlık maçında ilk 11'de yer alıyor. İşte maçla ilgili detaylar...

Jose Mourinho yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı belli oldu. Fenerbahçe hazırlık maçlarında Petrolul Ploieşti, Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg takımlarıyla karşı karşıya gelecek. Sezonu Şampiyonlar Ligi ön eleme turu sebebiyle erken açacak sarı-lacivertliler ilk hazırlık maçını oynamaya hazırlanıyor. Fenerbahçeli taraftarlar ise Jose Mourinho yönetimindeki ilk maçı canlı takip etmek istiyor. Peki Fenerbahçe - Petrolul Ploiesti maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Fenerbahçe Petrolul maçının canlı yayınlanacağı kanal...

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Fenerbahçe'nin Petrolul Ploiesti ile oynayacağı hazırlık maçında teknik direktör Jose Mourinho'nun sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Sarı lacivertli takımın 11'i şöyle:

Osman Ertuğrul, Yiğit Efe Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Oosterwolde, Rade Krunic, Mert Hakan, Fred, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Edin Dzeko



FENERBAHÇE - PETROLUL MAÇI NE ZAMAN?
29 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'da başlayan Fenerbahçe - Petrolul karşılaşması Fenerbahçe'nin Youtube hesabından canlı yayınlanacak. Karşılaşma ücretli olan Lacivert Paket ekranlarından izlenebiliyor.



FENERBAHÇE LACİVERT PAKET NASIL ALINIR?
Fenerbahçe'nin hazırlık karşılaşmaları Lacivert Paket üzerinden canlı yayınlanacak. Lacivert paketin aylık üyeliği 50 TL olarak belirlendi.
Youtube üzerinden Fenerbahçe Lacivert Pakete üye olabiliyor. Lacivert pekete üye olanların ödemeleri aylık olarak yenilenirken iptal edilebiliyor.
İşte, adım adım Fenerbahçe Lacivert Pakete üye olma yöntemi;
Bilgisayardan YouTube'da oturum açın.
Desteklemek istediğiniz içerik üreticinin kanalına ya da yüklediği bir videoya gidin.
Kanalda üyelik özelliğinin etkin olup olmadığına bakın.
Katıl'ı tıklayın.
Ödeme bilgilerinizi girmek için talimatları uygulayın.
Satın al'ı tıklayın.

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