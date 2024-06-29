Jose Mourinho’lu Fenerbahçe ilk sınavında! Fenerbahçe - Petrolul Ploiesti maçı CANLI anlatım

Jose Mourinho yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı belli oldu. Fenerbahçe hazırlık maçlarında Petrolul Ploieşti, Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg takımlarıyla karşı karşıya gelecek. Sezonu Şampiyonlar Ligi ön eleme turu sebebiyle erken açacak sarı-lacivertliler ilk hazırlık maçını oynamaya hazırlanıyor. Fenerbahçeli taraftarlar ise Jose Mourinho yönetimindeki ilk maçı canlı takip etmek istiyor. Peki Fenerbahçe - Petrolul Ploiesti maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Fenerbahçe Petrolul maçının canlı yayınlanacağı kanal...

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Fenerbahçe'nin Petrolul Ploiesti ile oynayacağı hazırlık maçında teknik direktör Jose Mourinho'nun sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Sarı lacivertli takımın 11'i şöyle:

Osman Ertuğrul, Yiğit Efe Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Oosterwolde, Rade Krunic, Mert Hakan, Fred, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Edin Dzeko