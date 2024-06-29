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Fenerbahçe'de Edin Dzeko dönemi bitiyor! Yeni adresi orası olacak

Giriş: 29.06.2024 07:48
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Fenerbahçe’de Edin Dzeko dönemi bitiyor! Yeni adresi orası olacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Yeni sezon öncesi çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de Bosnalı golcü Edin Dzeko'nun durumundaki belirsizlik sürüyor. Takımdan ayrılması beklenen yıldız ismin, Hajduk Split'in teklifini kabul ettiği iddia edildi.

Fenerbahçe ile sezon öncesi çalışmalara başlayan Edin Dzeko'nun takımdan ayrılacağı iddia edildi. İtalyan basınında çıkan haberde Bosna Hersekli golcünün gele teklifi kabul ettiği belirtildi.

HIRVATİSTAN'A GİDİYOR
Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 46 maçta 25 gol ve 10 asistle mücadele eden Edin Dzeko'nun Sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı iddia edildi.

İtalyan basınından Sport Mediaset'in haberine göre Dzeko, Hırvatistan devi Hajduk Split'in teklifini kabul etti.

2 YILLIK İMZA
Gennaro Gattuso'nun teknik direktörlüğünü yaptığı, Nikola Kalinic'in de sportif direktör olduğu Hajduk Split'e gitmeye sıcak bakan 38 yaşındaki golcünün transferinin kısa süre içerisinde resmileşeceği belirtildi.

Dzeko'nun yeni takımına 2 yıllık imza atacağı ifade edildi.

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