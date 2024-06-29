Fenerbahçe'de Edin Dzeko dönemi bitiyor! Yeni adresi orası olacak
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Yeni sezon öncesi çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de Bosnalı golcü Edin Dzeko'nun durumundaki belirsizlik sürüyor. Takımdan ayrılması beklenen yıldız ismin, Hajduk Split'in teklifini kabul ettiği iddia edildi.
Fenerbahçe ile sezon öncesi çalışmalara başlayan Edin Dzeko'nun takımdan ayrılacağı iddia edildi. İtalyan basınında çıkan haberde Bosna Hersekli golcünün gele teklifi kabul ettiği belirtildi.
HIRVATİSTAN'A GİDİYOR
Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 46 maçta 25 gol ve 10 asistle mücadele eden Edin Dzeko'nun Sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı iddia edildi.
İtalyan basınından Sport Mediaset'in haberine göre Dzeko, Hırvatistan devi Hajduk Split'in teklifini kabul etti.
2 YILLIK İMZA
Gennaro Gattuso'nun teknik direktörlüğünü yaptığı, Nikola Kalinic'in de sportif direktör olduğu Hajduk Split'e gitmeye sıcak bakan 38 yaşındaki golcünün transferinin kısa süre içerisinde resmileşeceği belirtildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Resimlerin arasındaki 3 farkı bul! 501 kişi denedi sadece 10'u 15 saniyede bulabildi
- Emekliliğiniz tehlikede! Bu 3 harfe dikkat: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı...
- 1994 1996 1999 2001 2008 SGK girişine emeklilik jesti! SGK şartları sıraladı
- KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı mı? 2024 KPSS Lisans sınav giriş belgesi erişime ne zaman açıklacak?
- Avusturya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 son 16 turu maç takvimi
- Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Dzeko'ya yol göründü: İşte yeni gol kralı
- MSB KPSS şartı aramaksızın 25 bin Uzman Erbaş alıyor! İşte kadrolar ve başvuru şartları…
- Sürücülere müjde geldi! A-B-C-D-E sınıf ehliyetler artık...
- Türkiye Gri Listeden çıkınca ne oldu, avantajları neler? FATF nedir, gri liste ne anlama geliyor? İşte gri listede olan ülkeler...
- Lise Taban Puanları 2024: e-Okul'dan Sorgulama Nasıl Yapılır? Lise YEP yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı puanları!
- LGS 150, 200, 210, 220, 250, 260, 300 puanla hangi liseye gidilir? 2024 kaç puanla hangi liseye gidilir?
- LGS'de kaç tercih hakkı var? 2024 LGS tercihi nasıl ve nereden yapılır? Tercih sıralaması önemli mi, nasıl yapılır?