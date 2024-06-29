Fenerbahçe’de Edin Dzeko dönemi bitiyor! Yeni adresi orası olacak

2 YILLIK İMZA

Gennaro Gattuso'nun teknik direktörlüğünü yaptığı, Nikola Kalinic'in de sportif direktör olduğu Hajduk Split'e gitmeye sıcak bakan 38 yaşındaki golcünün transferinin kısa süre içerisinde resmileşeceği belirtildi.