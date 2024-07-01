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Fenerbahçe'de milli oyuncuyla yollar ayrıldı! Resmi açıklama geldi...

Giriş: 01.07.2024 12:12 Güncelleme: 01.07.2024 12:13
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Fenerbahçe’de milli oyuncuyla yollar ayrıldı! Resmi açıklama geldi...

Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Şehmus Hazer ile yollarını ayırdığını duyururken açıklamada "Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Şehmus Hazer’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

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