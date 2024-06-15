Fenerbahçe’de Edin Dzeko gerginliği! Taraftarlar birbirine girdi

Takipçi sayısı yüksek çok sayıdaki sosyal medya hesabı ise takım kaptanına bu şekilde ifadeler kullananların Fenerbahçeli olmadığını, amaçlarının camiayı karıştırmak olduğunu belirterek, bu hesapların engellenmesini isteyince gerilim büyüdü. Çok sayıda Fenerbahçeli de "WeLoveYouEdinDzeko (Seni seviyoruz Edin Dzeko)" şeklinde hashtag açarak Boşnak yıldıza destek verdi.