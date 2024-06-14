Heung-min Son'dan flaş transfer açıklaması! Yıldız isim Fenerbahçe'ye gelecek mi?
Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'nın dünyaca ünlü hocası Jose Mourinho'nun gelişinin ardından sarı-lacivertli yönetim transferde gaza bastı. Fenerbahçe'nin gündemine gelen Tottennam'ın yıldızı Heung-Min Son'dan flaş bir açıklama geldi. Güney Koreli isim Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolası ile giriş yapmak için hazırlanan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip transferde yoğun mesai harcıyor.
Yeni sezona kadrosunda yeni yıldızlarla giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de bomba bir gelişme yaşandı.
HEUNG-MIN SON İŞTE DEVREYE GİRMİŞLERDİ
Sarı-lacivertlilerde gündeme gelen yıldız isimlerde biri de Heung-min Son olmuştu.
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte Tottenham'ın Güney Koreli yıldızını transfer etmek istediği öne sürülmüştü.
GÜNEY KORELİ YILDIZ İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takıma transferine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"TOTTENHAM İÇİN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"
Güney Koreli yıldız, "Kulüple herhangi bir görüşme yapmadım. Şu aşamada söyleyecek bir şeyim yok. Bu durumdan biraz rahatsızlık duyuyorum. Tottenham için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sözleşmem hala devam ediyor. Önemli olan oynamaktan keyif aldığım bir ligde oynamak. Premier Lig'de başaracak daha çok şeyim var." ifadelerini kullandı.
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