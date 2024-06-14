Heung-min Son’dan flaş transfer açıklaması! Yıldız isim Fenerbahçe’ye gelecek mi?

"TOTTENHAM İÇİN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"



Güney Koreli yıldız, "Kulüple herhangi bir görüşme yapmadım. Şu aşamada söyleyecek bir şeyim yok. Bu durumdan biraz rahatsızlık duyuyorum. Tottenham için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sözleşmem hala devam ediyor. Önemli olan oynamaktan keyif aldığım bir ligde oynamak. Premier Lig'de başaracak daha çok şeyim var." ifadelerini kullandı.

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