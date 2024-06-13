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Fenerbahçe'de kadroya Türk tavsiyesi! Mourinho yönetime onayı verdi

Giriş: 13.06.2024 19:44
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Fenerbahçe’de kadroya Türk tavsiyesi! Mourinho yönetime onayı verdi

Yeni sezon öncesi Jose Mourinho ile anlaşarak büyük bir gündem yaratan Fenerbahçe, transfer operasyonuna da hızlı başladı. Portekizli teknik adamın hazırladığı liste doğrultusunda çalışmalarını yürüten sarı-lacivertli ekip kadrosuna Türk takviyesi yapacak. İşte detaylar...

Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'yu göreve getiren Fenerbahçe'de transferde hareketlilik yaşanıyor.

Sarı lacivertliler yeni sezonda çok güçlü bir kadro kurmak istiyor.

Yönetim geçtiğimiz sezonlarda yaptığı hataları tekrarlamak istemiyor.

HEDEF NOKTA ATIŞI TRANSFERLER!

Fenerbahçe'nin sezon öncesi temel hedefi transferde nokta atışı yapmak.

FENERBAHÇE'NİN İLK TRANSFERİ YOLDA!

Arayışlarını sürdüren Mourinho, Fenerbahçe'ye ilk transferini yaptı.

KADROYA TÜRK TAKVİYESİ

Habere göre, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler, genç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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