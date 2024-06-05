İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı! Fenerbahçe'den istediği isimler bile belli! 3 yıldız için hamle...
Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın ardında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrılırken yerine dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho getirildi. İsmail Kartal'ın ayrılık sonrası ne yapacağı merak edilirken deneyimli teknik adamın bir takımla anlaştığı iddia edildi. İşte detaylar...
Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı. Sarı-Lacivertli kulüp, Kartal'dan boşalan koltuğu Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile doldurdu.
1 YILLIK ANLAŞMAYA VARDI
Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal için Suudi Arabistan ekibi Al-Taawoun harekete geçti. Olumlu geçen görüşmelerin ardından Kartal, Al-Taawoun ile 1 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.
3 ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR
Öte yandan Suudi Arabistan'a boş gitmeyen Kartal'ın, Fenerbahçe'deki öğrencileri Krunic, Serdar Aziz ve Cengiz Ünder'in transfer edilmesini istediği öne sürüldü.
İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE KARNESİ
Bu sezon Fenerbahçe'de takımın başında 58 maça çıkan teknik direktör İsmail Kartal, bu maçlarda 44 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.
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