Jose Mourinho Fenerbahçe’den ne kadar alacak? Maliyeti belli oldu | Ekibiyle birlikte...

"MOURINHO GÜLDÜ, ŞİDDETLE REDDETTİ"

Onların ne yaptığı beni o kadar ilgilendirmiyor. Bizim anlaştığımız ortaya çıkınca Sayın Aziz Yıldırım 'Karşı taraf anlaştı, Mourinho bana sordu, ben de imzalayın dedim' mealinde bir şey söylemiş. Teyit etmek istedim, ben de şaşırdım. Olabilir, niye olmasın. Hoca güldü, şiddetle reddetti. Basın toplantısında ben kimseden izin almam dedi. O adam bizim adamımız, bizim için Fenerbahçe'yi seçti havası yarattı. Bu da gerçekleri yansıtmıyor ne yazık ki.

2018'de aldığımız Fenerbahçe, Mourinho'yu hayatta düşünemezdi, aklının ucundan bile geçiremezdi. 2018'de aldığımız Fenerbahçe, Szymanski'ye Cengiz'e Dzeko'ya Tadic'e bu paraları vermeyi düşünemezdi. 6 senede finansal sorunları çözmesek de nefes alabilir noktaya getirdik. İstediğimiz noktaya yolumuz var. Hiç olmazsa önümüzü görebiliyoruz. Finansal yapımızın iyileşmesiyle paralel olarak takımımızın da ne kadar kuvvetlendiğini görebiliyorsunuz son 2 senedeki hamlelerle.