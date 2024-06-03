Jose Mourinho'dan beraberlik mesajı: Taraftarımızın gücüyle 12 kişiyle oynayacağız
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, camianın birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü, "Bizler taraftarlarımızın gücüyle 12 kişiyle oynayacağız" dedi.
Portekizli teknik direktör, kulübün televizyon kanalına yaptığı açıklamada, birlikte hareket etmenin önemine değinerek, "Aile gibi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Oyuncular, hocalar, direktörler, herkes beraber hareket etmeli. Elbette bu beraberlik ve destek güzel zamanlarda kolaydır ama biraz yara aldığınız zaman daha fazla beraber olunması gerekiyor. Taraftarların bu desteğini görünce stadyumda ve deplasmanda oynayacağımız maçlar gözümüzde canlanıyor. Çünkü onların desteklerini hissedeceğimi düşünüyorum. Bize karşı oynayacak tüm rakiplerimiz fazlasıyla zorluk yaşayacaktır. Bize bu gücü vereceklerini düşünüyorum. Bizler taraftarlarımızın gücüyle 12 kişiyle oynayacağız." ifadelerini kullandı.
Jose Mourinho, başarı için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini dile getirerek, şunları kaydeti:
"Şu ana kadar söylemem gereken her şeyi söyledim. Yaptığımız basın toplantısında da belirtmiştim. Fenerbahçe forması, benim derim gibi olacak. Benimle çalışacak herkese vermek istediğim mesaj da buydu. Taraftarların sahip olduğu bu tutkuyu gördüğümüzde her zaman profesyonelce hareket edemeyiz. Çünkü profesyonelliğin de ötesine geçmeniz gerekiyor. Fazlasını ortaya koymanız gerekiyor. Çünkü taraftarların hislerini, tutkularını görüyoruz ve anlayabiliyoruz. Onlar için çalışacağız. Onların gücü sayesinde hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum."
Taraftar için mücadele etmeleri gerektiğinin altını çizen Mourinho, "Her şeyimizi ortaya koyacağız. Bu sadece 90 dakikalık maçla sınırlı kalmayacak. Her dakika savaşmamız gerekiyor. Antrenmanlarda da aynı şekilde bütün gücümüzü ortaya koymamız gerekiyor. Güzel sonuçlar alabilmek adına bunları yapabilmeliyiz. Çünkü kulüpler aslında taraftarlarındır. Çünkü onların tutkusunu görebiliyoruz. Elbette bizler de onlar için oynayacağız." ifadelerini kullandı.
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