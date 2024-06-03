03 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Fenerbahçe hisselerinde Jose Mourinho etkisi! Doping oldu tavana yükseldi

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024
ABONE OL
Fenerbahçe hisselerinde Jose Mourinho etkisi! Doping oldu tavana yükseldi

Yeni sezonda ligde ve Avrupa'da başarı hedefiyle yola çıkacak Fenerbahçe, bu doğrultuda dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin Mourinho ile imza atması sonrası borsadaki hisseleri de güne tavan fiyattan başladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör