31 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Fenerbahçe'de ayrılık! İsmail Kartal ile yollar ayrıldı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
ABONE OL
Fenerbahçe’de ayrılık! İsmail Kartal ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli ekip kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile Kartal'a veda etti.

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren teknik direktör İsmail Kartal için veda mesajı yayınladı. Kulüp yapılan paylaşım ile teknik direktör İsmail Kartal'a veda etti. Paylaşılan mesajda 62 yaşındaki teknik adama teşekkür edildi.

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ İSMAİL KARTAL"

"Renklerine, tarihine ait olduğun; formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçe'n ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele, hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme inancıydı. Ne sen vazgeçtin bu kulübe inanmaktan ne milyonlarca Fenerbahçeli vazgeçti senin yanında durmaktan.

Duruşuna, Değerlerine, Aidiyetine,Saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Emeklerine minnettarız. Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın… Yolun açık olsun. Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek! İlk gün söylediğin o sözü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz: FENERBAHÇE BİZİM FENERBAHÇE HEPİMİZİN…"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör