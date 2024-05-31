Son dakika | İtalyan basınından flaş iddia: Fenerbahçe Mourinho ile 2 yıllık anlaştı
Son dakika haberi... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de seçim öncesi Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini açıklamıştı. İtalya basının haberine göre Fenerbahçe ile Jose Mourinho 2 yıllık anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, Jose Mourinho'da mutlu sona ulaştı... Bir süredir Teknik Direktör arayışında olan sarı-lacivertli kulüp, Jose Mourinho ile iki yıllık anlaşma sağladı.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Sportif Direktör Mario Branco'nun Mourinho ile anlaştığını açıkladı.
Di Marzio, "Jose Mourinho sahalara dönmeye hazır ve bunu Türkiye'de, Fenerbahçe'de yapacak. Kendisi gibi Portekizli olan kulübün sportif direktörü Mario Branco tarafından yapılan anlaşma sonucunda 'Special One' için iki yıllık bir sözleşme hazır. Açıklamanın bugün ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.
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