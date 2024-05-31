Son dakika | İtalyan basınından flaş iddia: Fenerbahçe Mourinho ile 2 yıllık anlaştı

Di Marzio, "Jose Mourinho sahalara dönmeye hazır ve bunu Türkiye'de, Fenerbahçe'de yapacak. Kendisi gibi Portekizli olan kulübün sportif direktörü Mario Branco tarafından yapılan anlaşma sonucunda 'Special One' için iki yıllık bir sözleşme hazır. Açıklamanın bugün ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

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