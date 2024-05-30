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Aziz Yıldırım'ın flaş açıklamalarının ardından Jose Mourinho'dan çarpıcı paylaşım! Fenerbahçe'ye geliyor mu?

Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Aziz Yıldırım’ın flaş açıklamalarının ardından Jose Mourinho’dan çarpıcı paylaşım! Fenerbahçe’ye geliyor mu?

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, flaş bir açıklama ile seçim vaadi olarak Jose Mourinho'yu teknik direktör olarak getireceğini duyurmuştu. Yıldırım, "Londra'ya gideceğim. Anlaşacağız, getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Gündeme bomba gibi düşen açıklamaların ardından Jose Mourinho resmi sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraflı bir paylaşım yaparak "Yeni maceralar için, yeni şeyler..." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde kongre üyeleriyle bir araya geldi.

"ANLAŞACAĞIZ, MOURINHO'YU GETİRECEĞİZ"

Jose Mourinho ile ilgili konuşan Yıldırım, "Şampiyon olabilmek için, önce iyi takım olması lazım. İyi teknik direktör, iyi yönetim olması lazım. Yönetim var. Teknik direktör olarak da iyi bir teknik direktör getireceğiz. Futbol takımımıza en azından 3-4 kaliteli oyuncuları da transfer edeceğiz. Bu hafta sonu ben de Londra'ya gideceğim. Anlaşacağız, Mourinho'yu getireceğiz." demişti.

LONDRA ÇIKARMASI!

Yıldırım, açıklamalarına, "Cumartesi günü Londra'da Mourinho ile buluşacağız. Mourinho hem derbiyi hem İstanbulspor maçını izlediğini bana kendi söyledi. Yapılacak transferleri de Cumartesi günü bana söyleyecektir.

"KİMİ İSTERSE ALACAĞIZ"

Kimi isterse alacağız! Onunla konuşup takım hakkında ne gerekiyorsa ona göre hazırlık yapacağız." diye devam etmişti.

"PARA SORUNU YOK BİLİN"

Aziz Yıldırım, "Ne istiyorsa yapacağız, problem yok. Para sorunu yok bilin. Fenerbahçe'nin her zaman parası vardır." sözlerini sarf etmişti.

MOURINHO'DAN ÇARPICI PAYLAŞIM: YENİ MACERALAR İÇİN YENİ ŞEYLER...

Jose Mourinho resmi sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraflı bir paylaşımda bulunarak, "Yeni maceralar için yeni şeyler..." ifadelerini kullandı.

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