Aziz Yıldırım’ın flaş açıklamalarının ardından Jose Mourinho’dan çarpıcı paylaşım! Fenerbahçe’ye geliyor mu?

"ANLAŞACAĞIZ, MOURINHO'YU GETİRECEĞİZ"

Jose Mourinho ile ilgili konuşan Yıldırım, "Şampiyon olabilmek için, önce iyi takım olması lazım. İyi teknik direktör, iyi yönetim olması lazım. Yönetim var. Teknik direktör olarak da iyi bir teknik direktör getireceğiz. Futbol takımımıza en azından 3-4 kaliteli oyuncuları da transfer edeceğiz. Bu hafta sonu ben de Londra'ya gideceğim. Anlaşacağız, Mourinho'yu getireceğiz." demişti.