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Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 8-9 Haziran'a ertelendi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Fenerbahçe’nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 8-9 Haziran’a ertelendi

Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 8-9 Haziran tarihine ertelendiğini açıkladı.

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