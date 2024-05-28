Aziz Yıldırım'dan Mourinho açıklaması: Anlaşacağız, getireceğiz!
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, çalışmalarını sürdürürken kongre üyeleriyle bir araya geldi. Daha önce flaş bir açıklama ile seçim vaadi olarak Jose Mourinho'yu teknik direktör olarak getireceğini duyuran Yıldırım, bir kez daha bombayı patlattı. Yıldırım, "Londra'ya gideceğim. Anlaşacağız, getireceğiz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle bir araya geldi.
"ANLAŞACAĞIZ, MOURINHO'YU GETİRECEĞİZ"
Jose Mourinho ile ilgili konuşan Yıldırım, "Şampiyon olabilmek için, önce iyi takım olması lazım. İyi teknik direktör, iyi yönetim olması lazım. Yönetim var. Teknik direktör olarak da iyi bir teknik direktör getireceğiz. Futbol takımımıza en azından 3-4 kaliteli oyuncuları da transfer edeceğiz. Bu hafta sonu ben de Londra'ya gideceğim. Anlaşacağız, Mourinho'yu getireceğiz." dedi.
LONDRA ÇIKARMASI!
Yıldırım, açıklamalarına, "Cumartesi günü Londra'da Mourinho ile buluşacağız. Mourinho hem derbiyi hem İstanbulspor maçını izlediğini bana kendi söyledi. Yapılacak transferleri de Cumartesi günü bana söyleyecektir.
"KİMİ İSTERSE ALACAĞIZ"
Kimi isterse alacağız! Onunla konuşup takım hakkında ne gerekiyorsa ona göre hazırlık yapacağız." diye devam devam etti.
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