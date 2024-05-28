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Joshua King Fenerbahçe’ye veda etti

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 28.05.2024
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Joshua King Fenerbahçe’ye veda etti

Fenerbahçeli futbolcu Joshua King, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübe veda etti. King, “Buradan bir Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum. Bu bir veda değil, çünkü destek olmak için geri geleceğim” dedi.

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