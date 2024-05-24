Fenerbahçe'de Galatasaray derbisindeki olaylarla ilgili Emre Kartal, Hulusi Belgü ve Ertuğrul Karanlık ifade için savcılıkta
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan olaylar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Galatasaray-Fenerbahçe arasında Pazar akşamı oynanan derbi maçı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlükle kazanmasının ardından olaylar yaşanmıştı.
Fenerbahçe'nin sahada kutlama yaptığı sırada Galatasaray genel sekreteri Eray Yazgan, Stat müdürü Ali Çelikkıran ve Başkan Dursun Özbek'in şoförüyle, Fenerbahçeli yöneticiler arasında arbede yaşandı.
Derbide yaşanan olaylarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, İstanbul Adalet Sarayı'na ifadeye çağrıldı.
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