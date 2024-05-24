Fenerbahçe’de Galatasaray derbisindeki olaylarla ilgili Emre Kartal, Hulusi Belgü ve Ertuğrul Karanlık ifade için savcılıkta

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Galatasaray-Fenerbahçe arasında Pazar akşamı oynanan derbi maçı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlükle kazanmasının ardından olaylar yaşanmıştı.