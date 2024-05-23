SON DAKİKA: PFDK cezaları açıklandı! Fenerbahçe’ye ceza yağdı

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca ve FDT'nin 11. maddesinin uygulanması suretiyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 780.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,