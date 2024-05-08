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Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması! Fenerbahçe'de seçime girecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklaması! Fenerbahçe’de seçime girecek mi?

Fenerbahçe'de yıllarca başkanlık yapan ve haziran ayında yapılacak seçimde bir kez daha aday olacağı iddia edilen Aziz Yıldırım, söylentilerle ilgili bir açıklama yaptı.

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