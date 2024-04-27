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Dev derbi öncesi nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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Dev derbi öncesi nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri...

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak dev derbide Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı lacivertliler bu maçı kazanarak şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkını 4'e indirmek istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

FENERBAHÇE PUAN FARKINI 4'TE TUTMAK İSTİYOR

Ligde lider olan Galatasaray ile puan farkı maç eksikliğiyle 7'ye çıkarken, sarı lacivertliler bu karşılaşmayı kazanarak aradaki puan farkını 4 olarak korumak istiyor. Siyah-beyazlılar bu sezon oynadığı üç derbiden de mağlubiyetle ayrılırken Fenerbahçe maçından üç puanla ayrılarak sezonu bitirebildiği en yüksek sırada sonlandırmak istiyor.

EN GOLCÜ TAKIM FENERBAHÇE

Fenerbahçe geride kalan haftalarda oynadığı 33 karşılaşmada 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Dzeko, Szymanski, Batshuayi, Dusan Tadic gibi yıldız oyunculara sahip olan Fenerbahçe attığı 87 gol ile ligin en golcü takımı oldu.

SERDAR TOPRAKTEPE YÖNETİMİNDE 6. MAÇ

Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından Serdar Topraktepe görevi devraldı. Beşiktaş, Fenerbahçe derbisiyle Serdar Topraktepe yönetiminde 6. maçını oynayacak.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon teknik sorumlu Topraktepe ile Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda 5 müsabakaya çıktı. Bu karşılaşmaların 3'ünü kazanan Beşiktaş, 1'inde berabere kaldı, 1'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ DERBİLERDE KAYIP

Beşiktaş, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattığı bu sezon derbilerden de puan çıkaramadı. Siyah-beyazlı takım, Galatasaray'a 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenilirken, Fenerbahçe'ye ise 3-1 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER SEMİH KILIÇSOY'DA

Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlıların oynadığı son 2 karşılaşamda forma giyememişti. Beşiktaş'ta tedavileri ve adaptasyon süreçleri tamamlanan Semih Kılıçsoy ile Onur Bulut, derbide sahada olabilecek.

Antrenmanda sakatlanan Onur Bulut ise son 4 karşılaşmada kadroya alınmamıştı. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin Fenerbahçe karşısında 2 oyuncuya da ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarınki karşılaşmada kart görmeleri durumunda ligin 35. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Beşiktaş: Mert, Onur, Worrall, Necip, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Muleka, Semih

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