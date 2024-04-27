Dev derbi öncesi nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri...

FENERBAHÇE PUAN FARKINI 4'TE TUTMAK İSTİYOR

Ligde lider olan Galatasaray ile puan farkı maç eksikliğiyle 7'ye çıkarken, sarı lacivertliler bu karşılaşmayı kazanarak aradaki puan farkını 4 olarak korumak istiyor. Siyah-beyazlılar bu sezon oynadığı üç derbiden de mağlubiyetle ayrılırken Fenerbahçe maçından üç puanla ayrılarak sezonu bitirebildiği en yüksek sırada sonlandırmak istiyor.