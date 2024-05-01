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İsmail Kartal'dan Krunic kararı! İsmail Yüksek sonrası...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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İsmail Kartal’dan Krunic kararı! İsmail Yüksek sonrası...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de sezonu kapatan İsmail Yüksek'in boşluğunu hangi futbolcunun dolduracağı merak ediliyor. İsmail Kartal'ın, ligin kalan bölümünde Rade Krunic’e şans vermesi bekleniyor.

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