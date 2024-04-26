26 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 26.04.2024
ABONE OL
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını bu akşam Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA