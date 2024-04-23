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Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonu | TFF VAR kayıtlarını yayınladı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonu | TFF VAR kayıtlarını yayınladı!

Süper Lig’de 33’üncü hafta maçlarının tamamlanmasının ardından VAR kayıtları yayınlandı. Haftanın en çok tartışılan pozisyonları arasında yer alan Sivasspor - Fenerbahçe maçındaki penaltı kararında hakemler arasındaki konuşmalar netlik kazandı.

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