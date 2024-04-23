Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Sivasspor maçı sonrası biletler kesildi! İşte takımdan ayrılacak 9 isim...

YAKLAŞIK 1 YIL SONRA İLK

Fenerbahçe, Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak Süper Lig'de yaklaşık 1 yıl sonra bir ilki yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, 24 Nisan 2023 tarihinden bu yana ilk kez 2 defa öne geçtiği bir lig karşılaşmasında puan kaybetti. Son olarak geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 31'inci haftasında İstanbulspor ile iç sahada oynanan karşılaşmada 2 kez öne geçen Fenerbahçe, sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı. Fenerbahçe, Sivasspor maçına kadar olan süreçte 4 karşılaşmada 2 farklı öne geçmiş ve hepsinden galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde Antalyaspor, Beşiktaş (D), Kayserispor (D), Trabzonspor (D) maçlarında 2 kez öne geçmiş ve bu maçların tamamında 3 puanı hanesine yazdırmıştı.