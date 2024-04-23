Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Sivasspor maçı sonrası biletler kesildi! İşte takımdan ayrılacak 9 isim...
Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Fenerbahçe ile evinde 2-2 berabere kalan Sivasspor, bu sezonki 12. beraberliğini aldı. Şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de Sivasspor maçının ardından birçok oyuncuda sezon sonu biletleri kesildi. İşte takımdan ayrılacak 9 isim...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak bitime 5 hafta kala lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33'üncü haftasının kapanış maçında Sivasspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibiyle 2-2 berabere kalarak puanını 86'ya yükseltmesine rağmen lider Galatasaray'ın kazandığı haftada puan farkının 4'e yükselmesine engel olamadı.
YAKLAŞIK 1 YIL SONRA İLK
Fenerbahçe, Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak Süper Lig'de yaklaşık 1 yıl sonra bir ilki yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, 24 Nisan 2023 tarihinden bu yana ilk kez 2 defa öne geçtiği bir lig karşılaşmasında puan kaybetti. Son olarak geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 31'inci haftasında İstanbulspor ile iç sahada oynanan karşılaşmada 2 kez öne geçen Fenerbahçe, sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı. Fenerbahçe, Sivasspor maçına kadar olan süreçte 4 karşılaşmada 2 farklı öne geçmiş ve hepsinden galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde Antalyaspor, Beşiktaş (D), Kayserispor (D), Trabzonspor (D) maçlarında 2 kez öne geçmiş ve bu maçların tamamında 3 puanı hanesine yazdırmıştı.
KARTAL'IN DEĞİŞİKLİKLERİ BİR KEZ DAHA ELEŞTİRİ KONUSU
Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal'ın Sivasspor deplasmanında yaptığı değişiklikler tartışma konusu oldu. Geçtiğimiz hafta Olympiakos'a karşı oynanan karşılaşmanın 86'ncı dakikasında sahanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen Fred ve İrfan Can Kahveci'yi kenara alan Kartal, Sivasspor deplasmanında da önce 64'üncü dakikada Dusan Tadic'i, daha sonra ise 71'inci dakikada Sebastian Szymanski ve Edin Dzeko'yu kenara aldı.
GÖZLER AYRILACAK İSİMLERDE!
Fenerbahçe'de, Süper Lig'de Sivasspor karşısında alınan beraberlik ve şampiyonluk yarışında yaşanan önemli kayıp sonrası gözler transfer çalışmalarına çevrildi.
YÖNETİM KARARI VERDİ
Yönetim yüksek gelir elde edeceği futbolcuların haricinde çok düşük performans sergileyen oyuncularla yola kesin olarak devam etmeyecek.
İŞTE O İSİMLER
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
LUAN PERES
LEONARDO BONUCCI
SERDAR AZİZ
RADE KRUNIC
MIHA ZAJC
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