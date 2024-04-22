Fenerbahçe kritik Sivasspor deplasmanında! İsmail Kartal'dan ilk 11'de sürpriz hazırlığı! İşte muhtemel 11...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray ile kapışan Fenerbahçe kritik Sivasspor deplasmanına çıkacak. Sarı lacivertliler bu maçı kazanıp Galatasaray ile olan puan farkını sabit tutmak isterken, Kanarya'da 7 isim sarı kart sınırında bulunuyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...
EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe, bugün oynanacak maçla Trendyol Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.
36. RANDEVU
Sivasspor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 35 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 20 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 75 gol atarken, Sivasspor 45 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-1'lik skorla kazandı.
SON 7 MAÇINI KAZANDI
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta hanesine 3 puan yazdırdı. Deplasmanda Çaykur Rizespor, Hatayspor, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'ü yenen Fenerbahçe sahasında da Kasımpaşa, Pendikspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti. Kanarya, bu 7 maçlık süreçte rakip fileleri 20 kez havalandırdı.
FENERBAHÇE DEPLASMAN GALİBİYETİ REKORUNU KIRDI
Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 16 maça çıkarken 15 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek üst üste 10 dış saha maçını kazanan sarı-lacivertliler, 'deplasmanda üst üste 10 maç kazanan ilk takım' oldu. Kanarya, konuk olduğu maçlarda rakip fileleri 35 kez havalandırırken, oynadığı 10 lig maçında ise kalesini gole kapattı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, lig tarihinin en iyi deplasman performanslarından birine imza atarken, kalan haftalarda 1 puan alması durumunda 2020-2021 sezonunda ulaştığı puan (47) rekorunu egale edecek ve söz konusu rakamı geçmesi durumunda ise puan rekorunu kıracak.
21 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
Son olarak ligin 11. haftasında Trabzonspor'a 3-2 kaybeden Fenerbahçe, daha sonrasında oynadığı 21 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük'ü 2 kez, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u da 1'er kez yendi. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ve ligin ikinci yarısındaki Samsunspor ve Alanyaspor karşılaşmalarından da sahadan berabere ayrıldı.
Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 35 müsabakadan 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 8 mücadele ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 75 golüne, Sivasspor 45 golle karşılık verdi.
İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan müsabakayı Fenerbahçe sahasında 4-1 kazanmıştı.
7 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de, Sivaspor karşılaşması öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.
FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla aldı.
Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.
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