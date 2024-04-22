Fenerbahçe kritik Sivasspor deplasmanında! İsmail Kartal’dan ilk 11’de sürpriz hazırlığı! İşte muhtemel 11...

SON 7 MAÇINI KAZANDI

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta hanesine 3 puan yazdırdı. Deplasmanda Çaykur Rizespor, Hatayspor, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'ü yenen Fenerbahçe sahasında da Kasımpaşa, Pendikspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti. Kanarya, bu 7 maçlık süreçte rakip fileleri 20 kez havalandırdı.

FENERBAHÇE DEPLASMAN GALİBİYETİ REKORUNU KIRDI

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 16 maça çıkarken 15 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek üst üste 10 dış saha maçını kazanan sarı-lacivertliler, 'deplasmanda üst üste 10 maç kazanan ilk takım' oldu. Kanarya, konuk olduğu maçlarda rakip fileleri 35 kez havalandırırken, oynadığı 10 lig maçında ise kalesini gole kapattı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, lig tarihinin en iyi deplasman performanslarından birine imza atarken, kalan haftalarda 1 puan alması durumunda 2020-2021 sezonunda ulaştığı puan (47) rekorunu egale edecek ve söz konusu rakamı geçmesi durumunda ise puan rekorunu kıracak.