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Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

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