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Fenerbahçe'de derbi öncesi alarm! 7 oyuncu birden sınırda! Kritik Sivasspor deplasmanı...

Giriş Tarihi: 21.04.2024 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
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Fenerbahçe’de derbi öncesi alarm! 7 oyuncu birden sınırda! Kritik Sivasspor deplasmanı...

Süper Lig'de EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de sarı kart alarmı verildi. 7 isim kritik sınırda bulunurken olası kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos ekibine elenen sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek hem moral kazanmayı hem de şampiyonluk yarışında önemli bir engeli aşmayı hedefliyor.

Ligde oynadığı son 7 müsabakayı kazanan İsmail Kartal'ın ekibi, haftaya 85 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde giriyor.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe, zorlu Sivas deplasmanında tek oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertliler sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, müsabakada takımını yalnız bırakacak.

Olympiakos maçında hafif sakatlık yaşayan Rodrigo Becao'nun durumuna ise son antrenmanın ardından teknik heyet karar verecek.

SINIRDA 7 İSİM

Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakası öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

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