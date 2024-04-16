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Fenerbahçe-Olympiakos maçına Alman hakem

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Fenerbahçe-Olympiakos maçına Alman hakem

Son dakika haberine göre Fenerbahçe-Olympiakos maçının hakemi açıklandı. UEFA tarafından yapılan açıklamada, maçta Alman hakem Tobias Stieler'in düdük çalacağı bildirildi.

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