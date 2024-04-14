Canlı I Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Kanarya kritik virajda...
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe kritik karşılaşmada Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Sarı lacivertlilerde çok sayıda eksik bulunurken sarı kart sınırında da oyuncular bulunuyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde iki takımda hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe'nin rakibi Karagümrük, sarı-lacivertliler karşısında alacağı puan veya puanlarla düşme potasından çıkmayı hedefliyor. İsmail Kartal ve öğrencileri ise Galatasaray'ın Alanyaspor'a konuk olacağı hafta puan kaybetmek istemiyor.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Tedavileri süren Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder'in yanı sıra kart cezaları bulunan Szymanski ve İrfan Can Eğribayat forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11
FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Zajc, Tadic, Dzeko
FENERBAHÇE SON DURUM
Avrupa Kupası'nda oynadığı Olympiakos maçının ardından sarı-lacivertlilerde Karagümrük maçı hazırlıkları tamamlandı.
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, tarihinin en golcü sezonlarından birisini yaşıyor. Bu sezon oynadığı karşılaşmalarda 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler rakip fileleri 83 kez sarsarken kalesinde ise 27 gol gördü. Fenerbahçe topladığı 82 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor.
KARAGÜMRÜK SON DURUM
Fatih Karagümrük ligde aldığı üst üste mağlubiyetlerin ardından 18. sıraya kadar geriledi. İstanbul ekibi bu sezon oynadığı 18 karşılaşmada 7 galibiyet 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Karagümrük topladığı 30 puanla 18. sırada yer alıyor.
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