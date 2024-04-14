Canlı I Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Kanarya kritik virajda...

FENERBAHÇE SON DURUM



Avrupa Kupası'nda oynadığı Olympiakos maçının ardından sarı-lacivertlilerde Karagümrük maçı hazırlıkları tamamlandı.



İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, tarihinin en golcü sezonlarından birisini yaşıyor. Bu sezon oynadığı karşılaşmalarda 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler rakip fileleri 83 kez sarsarken kalesinde ise 27 gol gördü. Fenerbahçe topladığı 82 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor.