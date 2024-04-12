Jayden Oosterwolde'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Resmi açıklama geldi
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Olympiakos ile deplasmanda konuk olan Fenerbahçe'de sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterwolde'den sarı lacivertli ekibe kötü haber geldi.
UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Olympiakos ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelede rakibi,ne 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı ile sarsılmıştı.
Yıldız futbolcunun son durumu netlik kazandı.
SEDYEYLE KENARA GELDİ
Maçın 40. dakikasında rakibinin müdahalesi sonrası yerde kalan Hollandalı sol bek acı içerisinde yerde kaldı. Jayden Oosterwolde için sağlık görevlileri oyun alanına girdi. Tecrübeli futbolcu yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Jayden Oosterwolde sedyeyle kenara gelmek zorunda kaldı.
DURUMU BELLİ OLDU
Fenerbahçe Oosterwolde'nin son durumu hakkında açıklama yayınladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlık yaşayan oyuncumuz Jayden Oosterwolde'nin MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde menisküs yırtığı teşhisi konulan oyuncumuzun tedavi programı planlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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