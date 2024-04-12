Spor yazarlarından Olympiakos-Fenerbahçe maçı sonrası İsmail Kartal'a sert eleştiri: Yarı final ayağımıza gelmiş sen finale giderken sana ligi mi soracaklar
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe çeyrek final ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu. Kritik maçta teknik direktör İsmail Kartal kadro tercihleri nedeniyle eleştirilirken alanında uzman spor yazarları kirik maçı değerlendirdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımına deplasmanda 3-2 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, İstanbul'da oynanacak rövanştan 2 ya da daha farklı şekilde galip ayrılması durumunda yarı finale yükselecek.
FENERBAHÇE OLYMPİAKOS'A KARŞI ÜÇÜNCÜ KEZ KAYBETTİ
Çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı üçüncü resmi maçtan da yenilgiyle ayrıldı.
SPOR YAZARLARI KRİTİK MAÇI DEĞERLENDİRDİ
GÜRCAN BİLGİÇ: "ÇAĞLAR-KRUNIC'İN GETİRDİĞİ HATALAR VAR"
Maç bittiğindeki rakamlara baktığımızda Olympiakos'un "Bir" bile olamayan gol beklentisi var. Ama 3 tane attılar. İsmail Kartal'ın maç öncesinde bahsettiği "Analiz" bu aslında. Rakibin gollerinde Çağlar-Krunic ortaklığının getirdiği hatalar var. Ne zaman ayaklarına top gelse bastılar aldılar, pozisyon da buldular, gol de. Bu da rakip hocanın analizi. "En iyilerin" kulübede otururken, bir hafta öncesinin "Parlayan" ikilisine (Krunic- Zajc) güvenmek aslında hata değil.
"OLYMPIAKOS, POZİSYONA GİRMEDEN 3 TANE ATTI
Yukarıda yazdığımız gibi pozisyona bile girmeden üç tane attı Olympiakos. Bu hesaplanamaz durum. Ama ilk 45 bittiğinde tabelada da, soyunma odasında da vardı "bu durum"… Yine de 60'ı beklemek hamle yapmak için, aslında maçtan önceki "Analiz"in verisi. Şöyle planladılar; "60'a kadar oyunu tutacağız. Çok koşacaklar, yorulacaklar. Sonrasında hamle yapıp skoru alacağız…"
Eeee; alamadın işte, niye bekliyorsun? Çok şey var söylenecek. Yine de takım olarak "Tel tel" döküldükleri bir ilk yarıdan sonra, hem karakterlerini, hem de kalitelerini ortaya koyup, 3-0'dan, 3-2'ye getirdiler maçı. Yarı final için iki gole ihtiyaçları olacağı bir Kadıköy gecesine bıraktılar maçı.
Başından sonuna, yapılan hatalar-acemiliklerle dolu dakikaların ardından, sonsuz hayal kırıklığını, "Avantajlı sonuca" çevirmeyi başardılar. Bu sezondaki Fenerbahçe'nin genetiğinden çok farklı, ama "Vazgeçmeyenler Kulübü"nün herkesi alıştırdığı bir gece yaşadık aslında. Bu takım çok şey hak ediyor, yoluna devam ediyor.
BÜLENT TİMURLENK: PEREIRA'DAN İSMAİL KARTAL'A
İki sezon önce Kadıköy'de 3-0 kazanan Olympiakos kadrosuna dönüp baktığınızda dün akşamki kadrosuyla eşdeğer bir kaliteye sahip olduğunu, o gün sahaya Vitor Pereira yönetiminde 3-4-2-1 dizilişiyle çıkan Fenerbahçe'nin ise dün sahada iki gömlek üstün kadroyla sahada olduğunu görürsünüz.
O Kadıköy akşamında Portekizli hoca orta sahada 40x40'lık alanı Gustavo-Mert Hakan ikilisine teslim etmiş, rakip Olympiakos ön alan presi ve geçiş hücumlarıyla 3 gol bulurken tribünler bu ikiliye tepki göstermişti. Dün 3-0'a kadar benzer bir senaryo izledik. Ferdi, Fred ve İsmail'in sakatlıktan döndüğü doğrudur ancak İsmail Kartal'ın Krunic-Zajc ikilisiyle de topu rakibe bırakacağı belli olan Jose Luis Mendilibar karşısına Pereira gibi hatalı çıkması 57 dakikada üç farkı getirdi.
"BEDAVA YENİLEN 3. GOL"
Ön alan presiyle gelen ilk gol, organize atak yapmakta zorlanan ev sahibinin Jovetic kalitesiyle bulduğu ikinci gol ve yine defanstan çıkarken kaptırılan ve "Bedava" yenilen 3. gol. "Atı alan Atina'yı geçmişti" derken Kartal'ın, İsmail-Fred ikilisini sahaya yollaması umutları Kadıköy'e taşıdı. İrfan Can'ın maç boyunca turu isteyen oyununa ideal 11'in ikilisi dahil olduğunda OIympiakos'un hocası kenarda uyuyordu ve oyun ancak 3-2'ye geldiğinde kulübesini hatırladı.
Bardağın dolu tarafında 3-0 ile gitmiş gibi duran turun umudunu Kadıköy'e taşıyan tabeladaki 3-2 var. Bardağın boş tarafında ise bu maça bu kadar anlam yükleyen, günlerdir hazırlanan ve uçurumun kenarından dönen İsmail Kartal…
ÖMER ÜRÜNDÜL: KRUNIC VE ZAJC 9 KİŞİ OYNATTI
Atina'daki kritik maçta Fenerbahçe 60 dakika adeta sahada yoktu. Rakibin etkili takım presi karşısında hiç organize olamadılar. Oyunun kontrolü tamamen Olympiakos'taydı. Çağlar'ın büyük hatasıyla erken skor dezavantajına düşüldü.
Dakikalar ilerledikçe Fenerbahçe'de hiçbir kıpırdanma görülmüyordu. Sonra ikinci gol geldi. Artık işler tamamen çıkmaza girmişti. Çünkü bırakalım bu yarıda pas yapmamayı yarım pozisyon dahi yoktu.
İkinci yarı da benzer şekilde başladı. Bu görüntüde fark üçe çıktı. Sonra İsmail Kartal, Fred ve İsmail Yüksek'i sahaya sürdü. Büyük moral bozukluğuna rağmen takım reaksiyon göstermeye başladı. Önce Tadic'in penaltısıyla fark 2'ye indi sonra güzel bir atak sonucu İrfan Can ile ikinci gol geldi. Bundan sonraki bölümde kontrol tamamen Fenerbahçe'deydi.
"FERDİ, FRED VE İSMAİL NASIL 11'DE BAŞLAMAZ"
Farkın 1'e inmesiyle hem riskleri azalttılar hem de 3. golü aradılar. Az kalsın Bonucci son saniyede beraberlik golünü de atıyordu. Şimdi gelelim İsmail Kartal'ın inanılmaz teknik adam yanlışlarına; 0-3'ten tur için ümitli bir skora gelinen geri dönüşü bir kenara bırakalım. Ferdi, Fred ve İsmail Yüksek nasıl ilk 11'de başlamazlar!
Hadi ikisinin sakatlık problemi var, oyunun gidişatına göre hamlemi yapayım diye düşündü, o zaman neden devrede yapmıyorsun? 0-3'dan sonra Fenerbahçe oyuna bir ağırlık koydu ama rakibin acemice yaptığı gereksiz penaltı olmasa bu geri dönüş sağlanabilir miydi? Krunic ve Zajc bana göre takımı 62 dakika 9 kişi oynattılar. Rövanş yine kolay olmayacak çok dikkatli olmak lazım.
MURAT ÖZBOSTAN: AH HOCAM AH!
İsmail Kartal'ın kadro tercihleri az kalsın ilk maçta büyük bir hezimet yaşamamıza neden olacaktı. Fenerbahçe teknik direktörü pazar günü oynayacakları Karagümrük maçını düşünüyor olacak ki elindeki 3 önemli futbolcuyu (Ferdi, İsmail ve Fred) kulübede maça başlattı...
Bunu da karşılaşmadan önce şu sözlerle açıkladı: "Biraz mecburiyet biraz da strateji, 3 gün sonra bir maçımız var." Hocam bırak 3 gün sonraki maçı, hâlâ onu mu düşüyorsun? Yarı final ayağımıza gelmiş sen finale giderken sana ligi mi soracaklar!
"LIVAKOVIC'E BAKINCA İRFAN CAN'A HAKSIZLIK YAPILIYOR"
Karagümrük maçını TFF, "Erteleyelim" dedi yönetim kabul etmedi. Sana sordular mı bilmem ama sen hâlâ 'Karagümrük' diyorsun. Kulübedeki bu üç adam oyuna girince, Fenerbahçe oynamaya başladı. Maç da tek kaleye döndü. Orta sahayı geçmeye başladı Fenerbahçe! Bırakın 3-2'ye skoru getirmeyi 3-3 bile yapardık. 3 tane saçma gol yedik. Hırvat kaleci Livakovic'in yediği gollere bakınca sezon başından beri bakınca İrfan Can Eğribayat'a haksızlık yapılıyor.
"BÖYLE BİR HATA OLUR MU?"
Rakip 5 kişi ile basıyor, Fenerbahçe savunması ve kalecisi hâlâ o alanda kısa paslar yapıyor. "Gel, gol at" dedi, Yunan takımına açık açık. Adamlar da attı zaten… Böyle bir hata olur mu? Çağlar bu formsuzluğun ile EURO 2024'te nasıl oynayacaksın sen. Fenerbahçe dün gece İsmail Kartal'a rağmen tur şansını İstanbul'a taşıdı...
Sarı-lacivertli takım, Kadıköy'de farklı kazanır ve yarı finale de kalır. Olympiakos çok kötü takım. Net olan bu... 11'deki yanlış tercihler ve savunmada yapılan hatalarla altın tepsi de az kalsın turu veriyorduk. Direkten döndük özeti bu… Uzun yıllar sonra Avrupa'da bir kupa kaldırmanın ümidini taşıyoruz. Umarım F.Bahçe tüm konsantrasyon ve enerjisiyle bu fırsatı iyi kullanır...
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