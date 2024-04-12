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Edin Dzeko'dan Yunan taraftarlara Türk bayraklı cevap!

Giriş Tarihi: 12.04.2024
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Edin Dzeko’dan Yunan taraftarlara Türk bayraklı cevap!

Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-lacivertli futbolcu Edin Dzeko'dan flaş bir hareket geldi. Yunan taraftarların tepki gösterdiği Boşnak yıldız, cevap olarak Fenerbahçe formasındaki Türk bayrağını tribünlere gösterdi.

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos ile kozlarını paylaştı.

Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-lacivertli futbolcu Edin Dzeko'dan flaş bir hareket geldi.

TÜRK BAYRAĞINI GÖSTERDİ!

David Carmo ile yaşadığı pozisyonun ardından kırmızı kart itirazlarında bulunan Edin Dzeko'nun bu isteği üzerine Olympiakos tribünleri yıldız oyuncuya tepki gösterdi. Yunan taraftarların tepkisi sonrası tedavisi nedeniyle kenara gelen Edin Dzeko, tedavi olurken Fenerbahçe formasındaki Türk bayrağını tribünlere gösterdi.

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