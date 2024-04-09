TFF'den flaş Süper Kupa kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi | Fenerbahçe'nin puanı silinecek mi? İşte o madde...
Son dakika haberine göre TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa Finali'nde sarı-lacivertli ekibin sahadan çekilmesi nedeniyle Fenerbahçe'yi PFDK'ya sevk etti. Peki Fenerbahçe'yi hangi cezalar bekliyor? Fenerbahçe'nin puanı silinecek mi? Fenerbahçe Türkiye Kupası'ndan men edilecek mi? İşte o madde...
7 Nisan Pazar akşamı Şanlıurfa'da oynana ve Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ilk dakika içerisinde attığı golün ardından Fenerbahçeli futbolcuların sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Süper Kupa finalinin ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu, sarı-lacivertli ve sarı-kırmızılı ekibi PFDK'ya sevk etti.
İşte TFF'den yapılan o açıklama
Hukuk Müşavirliği'nce 09.04.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1-GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET KETENCİ'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3-GÖZTEPE A.Ş.'nin 08.04.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.- ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- ERZURUMSPOR FK futbolcusu CELAL HANALP 'ın 08.04.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN SEVK EDİLDİĞİ MADDEDEN OLASI CEZALAR
MADDE 24 - PUAN SİLİNMESİ, LİGDEN ÇIKARILMA ve ALT KÜMEYE İNDİRME
(1)Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir:
a) Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar.
Gelişim liglerinde mücadele eden takımlarının müsabakalarında bu hüküm uygulanmaz, TFF tarafından tespit edilecek esaslara göre işlem yapılır. Ligden çıkarılarak alt lige düşürülen takım sayısı, o ligden aldığı derece nedeni ile düşecek takım sayısı kadar veya daha fazla ise ayrıca sezon sonundaki puan sıralamasına göre düşme uygulanmaz, daha az sayıda ise eksik kalan takım sayısı kadar puan sıralamasına göre alt lige düşürülür.
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