09 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Fenerbahçe Haberleri Olympiakos - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! İsviçreli Sandro Scharer yönetecek

Olympiakos - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! İsviçreli Sandro Scharer yönetecek

Giriş Tarihi: 09.04.2024 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
ABONE OL
Olympiakos - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! İsviçreli Sandro Scharer yönetecek

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Olympiakos maçının hakemi belli oldu. Buna göre müsabakada İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA