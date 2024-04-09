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Fenerbahçe Olympiakos maçı hazırlıklarını sürdürdü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.04.2024
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Fenerbahçe Olympiakos maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

İdman öncesi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımla bir araya geldi. Ali Koç, karşılaşma öncesi takıma başarılar diledi ve futbolcular ile teknik ekibin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Sarı-lacivertli ekip, müsabaka için yarın Yunanistan'a hareket edecek.

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