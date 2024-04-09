Fenerbahçe Olympiakos maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.