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Fenerbahçe yarı final için avantaj peşinde

Giriş Tarihi: 10.04.2024
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Fenerbahçe yarı final için avantaj peşinde

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

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