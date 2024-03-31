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Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos, AEK deplasmanında kaybetti

DHA
Giriş Tarihi: 31.03.2024
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Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos, AEK deplasmanında kaybetti

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi Olympiakos, deplasmanda konuk olduğu AEK Atina’ya 1-0 mağlup oldu.

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