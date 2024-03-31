Fenerbahçe'de İsmail Yüksek paylaşılamıyor! İngilizler Almanlar ve İtalyanlar peşinde! Bonservisi belli oldu...
Fenerbahçe'nin yıldız ismi İsmail Yüksek gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekerken İngiltere, Almanya ve İtalya'dan kulüpleri peşine taktı. Kanarya genç yıldızını 25 milyon euro'nun altında bir bedelle göndermek istemiyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi. Hitc'in haberine göre; Avrupa'nın önde gelen liglerinden İngiltere, Almanya ve İtalya'dan İsmail Yüksek'e ilgi var.
DEV KULÜPLERİ PEŞİNE TAKTI
Haberde, İsmail ile ilgilenen İngiliz takımlarının Tottenham, Aston Villa, Newcastle United, Bournemouth ve Wolverhampton olduğu kaydedildi. Haberde, Alman ve İtalyan takımlarının isimleri ise verilmedi.
"EN AZ 25 MİLYON EURO"
Sarı lacivertlilerin İsmail Yüksek'i 25 milyon Euro'nun altında satmasının beklenmediği ifade edilirken milli futbolcunun eski teknik direktörü Ömer Faruk Uzuner'in, "Fenerbahçe'nin İsmail'i 25 milyon Euro'nun altında bir rakama satacağını düşünmüyorum" sözlerine yer verildi.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplamda 42 resmi maça çıkan İsmail Yüksek, 1 gol atıp 5 asist katkısı yaptı.
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