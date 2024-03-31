Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na teklif yağıyor! İngiliz ve İtalyanlar sırada! Arteta çok istiyor...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de yıldız isimlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu'na teklif yağıyor. Ferdi için İngiliz ve İtalyan takımları devreye girerken Arsenal de yıldız isme talip oldu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'ndeki mücadelesine sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
24 YAŞINDAKİ YILDIZ İÇİN İNGİLİZLER DEVREDE
Sarı-lacivertlilerde özellikle son 2 sezonda büyük bir yükselişe geçen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'na teklifler gelmeye devam ediyor. 2018 yılında Kanarya'ya imza atan 24 yaşındaki milli yıldız, performansıyla dikkatleri çeken isimlerin başında geliyor.
Adı sık sık İtalyan takımlarıyla anılan genç oyuncu, İngiliz devlerinin de radarına girdi.
ARTETA FERDİ'YE HAYRAN!
Football London'un haberine göre; Arsenal, Ferdi Kadıoğlu'nu 'yaz aylarında yapabilecekleri ilk transfer' olarak tanımladı. Arteta'nın, her iki kanatta da bek olarak oynayabildiği için 24 yaşındaki oyuncuya hayran olduğu belirtildi.
FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?
Ferdi Kadıoğlu, 7 Ekim 1999'de Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi. Futbola ESA Youth altyapısında başlayan Ferdi, 2008 yazında NEC Altyapı'ya geçti.
Tüm yaş kategorilerinde forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 2016 yazında NEC Nijmegen'le profesyonel sözleşmeye imza attı.
Burada başarılı bir 2 yıl geçiren milli oyuncu, 2018 yazında 1.4 milyon Euro'ya Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...
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