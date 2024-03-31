Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu’na teklif yağıyor! İngiliz ve İtalyanlar sırada! Arteta çok istiyor...

ARTETA FERDİ'YE HAYRAN!

Football London'un haberine göre; Arsenal, Ferdi Kadıoğlu'nu 'yaz aylarında yapabilecekleri ilk transfer' olarak tanımladı. Arteta'nın, her iki kanatta da bek olarak oynayabildiği için 24 yaşındaki oyuncuya hayran olduğu belirtildi.