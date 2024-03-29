Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamıştı! Alt lige düşmenin faturası ortaya çıktı | 5 milyarlık faturayı Koç mu ödeyecek?
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki saha olayları gündeme bomba gibi düşmüş, sarı lacivertlilerin Başkanı Ali Koç "Gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz." demişti. Koç'un bu çıkışının ardından fatura ortaya çıktı. Buna göre, Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi halinde 5 milyar TL'lik bir fatura kulübü bekliyor. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, konuyu köşesine taşırken, "Karar çıksa bile yönetim bunu göze alamaz. Anlayacağınız, Koç'un hamlesi blöf olarak tarihe geçer." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki saha olaylarının ardından yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.
Koç açıklamasında "Kulüpler Birliği Vakfı'ndan istifa ettim. Gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz! Herkes aklını başına almalı! Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar, çıkarız. Yeter! Maç 2-2 bitse şampiyonluk gitti! Şimdi de başlamışlar; Fenerbahçeli oyunculara şu ceza verilsin bu ceza verilsin. Hadi verin, ne ceza veriyorsanız verin! Ligden çekilme kararı alırsak, bırakmıyorum! Kulübü yine üst lige çıkartırız ve öyle bırakırım." ifadelerini kullanmıştı.
2 Nisan'da yapılacak Genel Kurul'da üyeler ligden çekilme konusunda görüşlerini belirtecekler.
KOÇ'UN HAMLESİ BLÖF OLARAK TARİHE GEÇER
Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, Koç'un bu çıkışının kulübe faturasını çıkardı. Fenerbahçe'ye çıkacak faturanın milyar TL oldunu belirten Güngör, "Bu faturayı kim ödeyecek! Bu koşullar altında 2 Nisan'daki genel kuruldan sizce karar çıkar mı? Karar çıksa bile yönetim bunu göze alamaz. Anlayacağınız, Koç'un hamlesi blöf olarak tarihe geçer." ifadelerini kullandı.
İşte Güngör'ün 29 Mart 2024 tarihli yazısı:
Hani derler ya…Bir deli kuyuya taş atar, kırk akıllı çıkaramaz diye…
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç koskoca kulübü ligden çekeceğini söylediğinden beri kendi kendime düşünüyorum.
Yahu hadi başkanınız fevri! Kulübün yönetiminde bir tane bile aklıselim adam yok mu?
Malumunuz, Fenerbahçe Kulübü borsaya açık… 2004'te Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin yüzde 15'i halka arz edildi. Sonra da yapılan hisse satışlarıyla halka açıklık oranı yüzde 32.93'e çıktı. 32 milyon 596 bin 172 adet hisse Borsa İstanbul'da binlerce yatırımcının elinde…
Bu yatırımcılar neyin hissesini satın almıştı? Birinci ligde top koşturan, naklen yayın geliri olan, uluslararası kupalarda iddialı bir takıma borsada ortak olmadılar mı?
Eee…
Sen kafana göre 'Ligden çekiyorum' dersen, bu yatırımcı ne olacak?
Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) göre çağrı zorunlu…
Fakat işin komik tarafı, ne Ali Koç'un ne yöneticilerin bundan haberi yok.
Duyduğum kadarıyla, SPK'nın söylemesiyle olaya uyanıyorlar. Peki çağrı gelirse ne olacak?
Yapılan düzenleme değişikliği ile 5 ayrı fiyat dikkate alınacak. Kararın kamuya açıklandığı tarihten önceki; 30 gün, 180 gün, bir yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması, hazırlatılacak değerleme raporu ve kararın kamuya açıklandığı tarihten önceki son bir yıl içinde varsa pay bedelinin tespitine yönelik yapılan işlemlere esas pay değeri karşılaştırılarak en yüksek bedel pay alım teklifi fiyatı ya da ortaklıktan çıkarma hakkı bedeli olarak belirleniyor. Fenerbahçe hisselerinin borsada son 30 günlük ortalaması 94.47, 180 günlük ortalaması 114.47, son 1 yıllık ortalaması ise 92.04 TL oldu. Bu ortalamalara göre çağrı fiyatının en az 100 lira olması bekleniyor. Bu durumda kulübe çıkacak fatura yaklaşık 3.3 milyar TL olacak.
Ligden şu an çekilirse önümüzdeki yıl önemli bir başka gelirden daha olacak. Şampiyonlar Ligi'ne kalıp gruplardan çıkılabildiği varsayımına göre yaklaşık 45 milyon euro (1.6 milyar TL) gelirden olunacak. 300 milyon liraya yakın naklen yayın geliri de olmayacak.
Hepsini topla, futbolcuların ücretlerini ekle, neredeyse 5 milyar lirayı aşıyor.
Bu faturayı kim ödeyecek!
Bu koşullar altında 2 Nisan'daki genel kuruldan sizce karar çıkar mı?
Karar çıksa bile yönetim bunu göze alamaz. Anlayacağınız, Koç'un hamlesi blöf olarak tarihe geçer.
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