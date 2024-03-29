Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamıştı! Alt lige düşmenin faturası ortaya çıktı | 5 milyarlık faturayı Koç mu ödeyecek?



Yapılan düzenleme değişikliği ile 5 ayrı fiyat dikkate alınacak. Kararın kamuya açıklandığı tarihten önceki; 30 gün, 180 gün, bir yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması, hazırlatılacak değerleme raporu ve kararın kamuya açıklandığı tarihten önceki son bir yıl içinde varsa pay bedelinin tespitine yönelik yapılan işlemlere esas pay değeri karşılaştırılarak en yüksek bedel pay alım teklifi fiyatı ya da ortaklıktan çıkarma hakkı bedeli olarak belirleniyor. Fenerbahçe hisselerinin borsada son 30 günlük ortalaması 94.47, 180 günlük ortalaması 114.47, son 1 yıllık ortalaması ise 92.04 TL oldu. Bu ortalamalara göre çağrı fiyatının en az 100 lira olması bekleniyor. Bu durumda kulübe çıkacak fatura yaklaşık 3.3 milyar TL olacak.