Fenerbahçe’de Edin Dzeko’ya bomba teklif! Yeni takımında paraya para demeyecek! Ayrılık zamanı...

11 MİLYON EURO MAAŞ!

Haberde, Neymar ve Aleksandar Mitrovic gibi yıldız futbolcuların formasını giydiği Suudi ekibinin, 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu için 11 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.

TEKLİFİ KABUL ETMESİ BEKLENİYOR!

Sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Edin Dzeko'nun, yapılan bu baş döndürücü teklifi kabul etmesinin beklendiği kaydedildi.