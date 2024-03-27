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Fenerbahçe'de Edin Dzeko'ya bomba teklif! Yeni takımında paraya para demeyecek! Ayrılık zamanı...

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.03.2024 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
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Fenerbahçe’de Edin Dzeko’ya bomba teklif! Yeni takımında paraya para demeyecek! Ayrılık zamanı...

Süper Lig'de ve Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de Edin Dzeko ile yollar ayrılıyor. Dzeko'ya baş döndüren bir teklif gelirken bu rakamın yıllık 11 milyon euro olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Inter'den ayrılarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Edin Dzeko gösterdiği performansla göz dolduruyor. 38 yaşındaki futbolcu attığı goller ve takım futboluna katkısıyla taraftarın sevgilisi konumuna geldi.

LİGDE HEDEF ŞAMPİYONLUK

30 hafta sonunda 79 puanla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, kalan 8 maçtan galibiyetle ayrılarak mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor. UEFA Konferans Ligi'nde de yoluna devam eden Fenerbahçe, çeyrek finalde Olympiakos ile eşleşti.

KANARYA İŞİ OLDUKÇA SIKI TUTUYOR

Bu turun geçilmesi durumunda yarı finalde Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelinecek. Yunanistan'da oynanacak finalde boy göstermek isteyen Kanarya, işi oldukça sıkı tutuyor.

TAKIMDAN AYRILABİLİR!

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan deneyimli santrforun sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi. Bosna Hersekli yıldız Edin Dzeko'nun baş döndürücü bir teklif aldığı belirtildi.

JORGE JESUS İSTİYOR!

Teklifi yapan kulübün Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Hilal olduğu ifade edildi.

11 MİLYON EURO MAAŞ!

Haberde, Neymar ve Aleksandar Mitrovic gibi yıldız futbolcuların formasını giydiği Suudi ekibinin, 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu için 11 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.

TEKLİFİ KABUL ETMESİ BEKLENİYOR!

Sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Edin Dzeko'nun, yapılan bu baş döndürücü teklifi kabul etmesinin beklendiği kaydedildi.

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