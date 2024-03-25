Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet şampiyon oldu

MURAT KURUM: ALKIŞLAR SARI MELEKLERE

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum da Fenerbahçe'yi tebrik etti.



Resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Kurum, "Alkışlar sarı meleklere. Alkışlar şampiyon Fenerbahçe'ye. AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Fenerbahçe'yi ve son ana kadar müthiş bir mücadele sergileyen Eczacıbaşı'nı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.