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Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet şampiyon oldu

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.03.2024
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Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet şampiyon oldu

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Fenerbahçe Opet’i tebrik ediyorum" paylaşımında bulundu. Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptıpı paylaşımla Fenerbahçe'yi tebrik edip "Alkışlar sarı meleklere. Alkışlar şampiyon Fenerbahçe’ye" dedi.

Fenerbahçe Opet, Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Mücadelenin ilk seti 25-23 Fenerbahçe lehine sona erdi. İkinci sete hızlı giren Eczacıbaşı Dynavit 25-16'lık skorla setlerde eşitliği getirdi.

Fenerbahçe Opet, 3. seti 25-17 önde tamamladı ve yeniden öne geçti. 4. sette de güçlü oyun sergileyen sarı-lacivertliler 25-20 tamamlayarak maçı 3-1 kazandı.

"TEBRİK EDİYORUM"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, resmi sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi kutladı.

MURAT KURUM: ALKIŞLAR SARI MELEKLERE

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum da Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Kurum, "Alkışlar sarı meleklere. Alkışlar şampiyon Fenerbahçe'ye. AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Fenerbahçe'yi ve son ana kadar müthiş bir mücadele sergileyen Eczacıbaşı'nı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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