Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen ikinci çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandı.